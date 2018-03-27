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Под Волгоградом перевернулся Камаз с зерном
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Под Волгоградом перевернулся Камаз с зерном 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Городищенском районе Волгоградской области перевернулся Камаз, груженый зерном.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около двух часов дня.
— 41-летний водитель Камаза с прицепом, двигаясь по автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский» в сторону Калача-на-Дону, не справился с управлением, выехал на правую обочину, после чего машина опрокинулась, — пояснили в региональной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травму головы, его госпитализировали.
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