Под Волгоградом перевернулся Камаз с зерном 

В Городищенском районе Волгоградской области перевернулся Камаз, груженый зерном.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около двух часов дня.
— 41-летний водитель Камаза с прицепом, двигаясь по автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский» в сторону Калача-на-Дону, не справился с управлением, выехал на правую обочину, после чего машина опрокинулась, — пояснили в региональной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травму головы, его госпитализировали.