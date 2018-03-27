Под Волгоградом перевернулся Камаз с зерном

В Городищенском районе Волгоградской области перевернулся Камаз, груженый зерном.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около двух часов дня.

— 41-летний водитель Камаза с прицепом, двигаясь по автодороге « Волгоград Каменск-Шахтинский » в сторону Калача-на-Дону , не справился с управлением, выехал на правую обочину, после чего машина опрокинулась, — пояснили в региональной полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травму головы, его госпитализировали.