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После ДТП в Забайкалье началась проверка
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СК начал проверку после ДТП в Забайкалье, где пострадали восемь человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства ДТП на участке федеральной трассы в Забайкалье, где пострадали восемь человек — водитель микроавтобуса и семеро несовершеннолетних, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее МВД и минздрав края сообщили, что авария произошла около 05.00 мск на федеральной автодороге "Чита-Забайкальск" недалеко от станции Ага. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на гололеде и машина опрокинулась. По предварительным данным, пострадал водитель и семь несовершеннолетних пассажиров. В минздраве уточнили, что серьезные ранения у трех подростков и водителя. Их могут эвакуировать санавиацией в Читу.
"По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", — говорится в сообщении СК края.
В ближайшее время следователи выедут на место аварии, где проведут дополнительный осмотр места происшествия. Устанавливается владелец автомашины, очевидцы происшествия, добавили в ведомстве.
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