На Ставрополье лихач на внедорожнике врезался в ограждение и грузовик

ДТП с участием кроссовера произошло в Андроповском районе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК. Утром 26 марта на 276 километре федеральной трассы «Кавказ», водитель автомобиля «Лада X-RAY» превысил скорость и выехал в дорожное ограждение. Машина продолжила двигаться по инерции и столкнулась с грузовиком Scania. Виновник ДТП — 35-летний житель Чечни с травмой голвы был доставлен в больницу. Выяснилось, что в этом году он уже привлекался за превышение скоростного режима. Двоим пассажирам внедорожника оказана медпомощь на месте.