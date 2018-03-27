В центре Петербурга наледь с крыши проломила стекло автомобиля

Инцидент произошел днем в понедельник, 26 марта. На Чкаловском проспекте глыба льда упала на припаркованный под карнизом автомобиль. В результате у иномарки Ford разбито лобовое стекло. К счастью, внутри машины никого не было.

Пострадавших нет.