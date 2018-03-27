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В центре Петербурга наледь с крыши проломила стекло автомобиля
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В центре Петербурга наледь с крыши проломила стекло автомобиля
АиФ Санкт-Петербург
1 час назад
Фото:
АиФ Санкт-Петербург
Комментарии
Инцидент произошел днем в понедельник, 26 марта. На Чкаловском проспекте глыба льда упала на припаркованный под карнизом автомобиль. В результате у иномарки Ford разбито лобовое стекло. К счастью, внутри машины никого не было.
Пострадавших нет.
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