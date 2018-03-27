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Белорусские дипломаты поблагодарили псковичей за помощь пострадавшим в ДТП
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Белорусские дипломаты поблагодарили псковичей за помощь пострадавшим в ДТП 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Посольство Республики Беларусь в Санкт-Петербурге выразило благодарность администрации Псковской области и лично врио губернатора Михаилу Ведерникову за помощь белорусским гражданам, пострадавшим в автомобильной аварии 23 марта возле деревни Лудони Струго-Красненского района, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В письме за подписью руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игоря Заломая, в частности, отмечается, что всем пострадавшим, а особенно детям, была своевременно оказана необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка, что позволило им в течение короткого времени восстановиться и вернуться в Беларусь.
«Мы благодарны псковичам, которые по-братски отнеслись к нашим людям и сделали все возможное для помощи в тяжелой ситуации», — говорится в тексте письма.
Напомним, рано утром 23 марта вблизи населенного пункта Лудони на федеральной трассе Р-23 «Псков» столкнулись туристический автобус, следовавший из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, и легковой автомобиль ВАЗ 2107. В результате столкновения травмы получил 21 человек, из них 10 — дети.
По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова всем пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, в том числе обеспечена экстренная госпитализация. Также по распоряжению руководителя региона силами псковского автотранспортного предприятия была организована доставка не получивших травмы пассажиров в Санкт-Петербург.
В настоящий момент большая часть пострадавших граждан Беларуси выписана из лечебных учреждений Пскова.
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