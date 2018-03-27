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В Луге двухлетнюю девочку убило током
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В Луге двухлетнюю девочку убило током 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Луге Ленинградской области от удара тока погибла двухлетняя девочка, оставленная без присмотра родителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Лужскому району.
Инцидент произошел в понедельник 26 марта около 20:00. Двухлетняя девочка вставила два металлических крюка от кухонного миксера для замешивания теста в розетку электрического удлинителя и получила удар током.
Ребенка успели привезти в больницу. Несмотря на усилия врачей, через час девочка умерла в реанимации.
Мать девочки находится в декретном отпуске. Отец на 4 года старше, не работает. Семья считается благополучной, на учетах не состоит.
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