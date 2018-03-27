В Луге двухлетнюю девочку убило током

В Луге Ленинградской области от удара тока погибла двухлетняя девочка, оставленная без присмотра родителей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Лужскому району.

Инцидент произошел в понедельник 26 марта около 20:00. Двухлетняя девочка вставила два металлических крюка от кухонного миксера для замешивания теста в розетку электрического удлинителя и получила удар током.

Ребенка успели привезти в больницу. Несмотря на усилия врачей, через час девочка умерла в реанимации.

Мать девочки находится в декретном отпуске. Отец на 4 года старше, не работает. Семья считается благополучной, на учетах не состоит.