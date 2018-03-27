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Женщина-водитель создала в Пудожском районе ДТП с пострадавшими
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Женщина-водитель создала в Пудожском районе ДТП с пострадавшими 

Карельские вести 1 час назад
Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с «Ниссаном» на востоке Карелии. ДТП с пострадавшими произошло в Пудожском районе на 456 км автодороги А-119 в понедельник, 26 марта, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
Женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при выезде с второстепенной дороги допустила столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался по главной дороге. В результате ДТП получила травмы и была госпитализирована 47-летняя женщина — водитель «ВАЗа». 37-летнему водителю «Ниссана» по характеру травм назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сводке происшествий ведомства.
По факту ДТП проводится провера, обстоятельства устанавливаются. По материалам: ptzgovorit.ru
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