Женщина-водитель создала в Пудожском районе ДТП с пострадавшими

Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с «Ниссаном» на востоке Карелии . ДТП с пострадавшими произошло в Пудожском районе на 456 км автодороги А-119 в понедельник, 26 марта, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при выезде с второстепенной дороги допустила столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался по главной дороге. В результате ДТП получила травмы и была госпитализирована 47-летняя женщина — водитель «ВАЗа». 37-летнему водителю «Ниссана» по характеру травм назначено амбулаторное лечение,

— говорится в сводке происшествий ведомства.