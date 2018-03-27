Картонная девочка притормозила красноярских лихачей

Реалистичный муляж ребёнка вынудил местных автомобилистов снимать ногу с педали газа.

Первый полноразмерный макет девочки установили в зоне пешеходного перехода на одной из улиц Красноярска. По задумке местной ГИБДД , при виде картонной школьницы с поднятой рукой водители будут вынуждены снимать ногу с педали газа или заблаговременно притормаживать перед «зеброй». Девочка стала первым макетом такого рода, установленным в Красноярске . Муляж должен выработать у местных водителей привычку сбавлять скорость перед пешеходными переходами.

Отличить картонную девочку от настоящей из салона автомобиля практически невозможно — макет выполнен из современных материалов в формате 3D. Предполагается, что муляж будет кочевать от одного перехода к другому, это позволит избежать привыкания автомобилистов к неодушевлённому предмету. В перспективе число картонных детей на улицах Красноярска должно увеличиться.