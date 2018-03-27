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Состояние пострадавших в ДТП в Забайкалье подростков не вызывает опасений
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Состояние пострадавших в ДТП в Забайкалье подростков не вызывает опасений 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЧИТА, 27 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Состояние четверых подростков, доставленных во вторник в Читу после ДТП на трассе в Могойтуйском районе Забайкальского края, не вызывает опасений, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Сергей Давыдов.
"Состояние пострадавших подростков опасений не вызывает", — сказал Давыдов, отметив, что все службы, участвовавшие в госпитализации пострадавших, сработали быстро и слажено.
Авария произошла около 11:00 по местному времени (05:00 мск) на трассе Чита — Забайкальск недалеко от станции Ага Могойтуйского района. По данным регионального УМВД, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась. По данным прокуратуры, внутри находились подростки 16-17 лет — сводный отряд регионального отделения «Юнармии», который вместе с взрослыми ехал из Читы на экскурсию на военный полигон Цугол.
По данным регионального Минздрава, пострадавшие вначале были доставлены в Могойтуйскую центральную районную больницу. Туда из Читы прибыли врачи, которые, оценив состояние пострадавших, приняли решение о госпитализации в Читу четверых подростков. В 18:55 местного времени (12:55 мск) вертолет с ними приземлился в краевом центре, после чего подростков направили в отделения реанимации и нейрохирургии краевой клинической больницы. Оставшиеся в Могойтуе, по словам Давыдова, находятся в удовлетворительном состоянии.
В Упрдор «Забайкалье» добавили, что на момент аварии температура воздуха на данном участке автодороги была положительной, а покрытие — мокрым. При этом за 20 минут до происшествия на этом участке трассы работала дорожная техника. Ранее Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю назначило доследственную проверку произошедшего, по факту ДТП назначена и прокурорская проверка.
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