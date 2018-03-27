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Водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе в Ижевске
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Водитель легковушки сбил девушку на пешеходном переходе в Ижевске 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Водитель отечественной легковушки сбил девушку на пешеходном переходе в Ижевске. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, пострадавшую в результате ДТП госпитализировали.
Авария произошла поздним вечером 26 марта на улице Гагарина. Отметим, что девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В Госавтоинспекции напоминают, что водитель транспортного средства, приближающегося к «зебре», обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.
Пешеходы, в свою очередь, должны помнить, что на нерегулируемых переходах можно выходить на дорогу после оценки расстояние до приближающего транспортного средства.
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