Центр Волгограда с утра замер в пробках

В Центральном районе Волгограда главные улицы сегодня, 27 марта, парализовали транспортные заторы. На основных магистралях машины движутся со скоростью не больше пяти километров в час. В соцсетях волгоградцы сообщают о перекрытии Нулевой Продольной.

На улице Калине, Рабоче-Крестьянской, на Астраханском мосту, Краснознаменской и на набережной 62-й Армии в эти минуты буквально не протолкунться на личном транспорте. Машины здесь движутся со скоростью около пяти километров в час.

Согласно сервису « Яндекс . Пробки», на набережной возле кольцевой развязки неожиданно для горожан оказалось перекрытым движение. О причинах перекрытия V1.ru уже запросил комментарий в администрации Волгограда

Серьезные транспортные заторы отмечаются и на всем протяжении проспекта Ленина от «Совеременника» до 13-й Гвардейской дивизии по направлению в северный район.

В районе Комсомольской автомобили движутся со скоростью не больше семи километров в час.