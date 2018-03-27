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Центр Волгограда с утра замер в пробках
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Центр Волгограда с утра замер в пробках 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда главные улицы сегодня, 27 марта, парализовали транспортные заторы. На основных магистралях машины движутся со скоростью не больше пяти километров в час. В соцсетях волгоградцы сообщают о перекрытии Нулевой Продольной.
На улице Калине, Рабоче-Крестьянской, на Астраханском мосту, Краснознаменской и на набережной 62-й Армии в эти минуты буквально не протолкунться на личном транспорте. Машины здесь движутся со скоростью около пяти километров в час.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», на набережной возле кольцевой развязки неожиданно для горожан оказалось перекрытым движение. О причинах перекрытия V1.ru уже запросил комментарий в администрации Волгограда.
Серьезные транспортные заторы отмечаются и на всем протяжении проспекта Ленина от «Совеременника» до 13-й Гвардейской дивизии по направлению в северный район.
В районе Комсомольской автомобили движутся со скоростью не больше семи километров в час.
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