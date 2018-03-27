На парковке пензенского ТЦ неизвестный пробил стекло автомобиля

Житель областного центра предупреждает местных автомобилистов о неочевидной опасности, которая может подстерегать их движимое имущество на самой обыкновенной автомобильной парковке. О неприятном инциденте, произошедшем накануне вечером, горожанин рассказал сегодня, 27 марта, в тематической группе «Подслушано у водителей | Пенза 58» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья прошу сделать максимальный репост! На стоянке ТЦ «Коллаж» 26.03.18 с 21:00-23:00 было пробито стекло в автомобиле ВАЗ-2112. Буду благодарен любой информации по этой ситуации, если кто-то что видел — напишете», — обратился к пензенцам автор поста, сопроводив запись фотографиями, сделанными уже после инцидента. На снимке хорошо видна пробоина не стекле задней пассажирской двери.

Напомним, ранее за помощью к подписчикам соцсетей обратилась жительница Пензы, чей автомобиль пострадал в ДТП на улице Лядова. Горожанке требовалась помощь в поиске синей «Нивы», водитель которой скрылся с места дорожной аварии.