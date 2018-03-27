Прокуратура заставила курганских чиновников заняться ремонтом опасных дорог

Речь идет об улицах Ленина, Дзержинского, Чернореченская, Бурова — Петрова и проспекте Маршала Голикова.

Перечисленные участки, по данным правоохранителей, непригодны для движения автомобилей и создают угрозу ДТП. При этом магистрали находятся на балансе мэрии.

Через суд прокуратура потребовала, чтоб чиновники занялись ремонтом опасных дорог. Суд удовлетворил это требование, однако администрация обжаловала такое решение.

Апелляционная инстанция оставила судебное постановление без изменений.

Решение вступило в законную силу.