Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе

УМВД по Орловской области проводит проверку по факту смертельной аварии, произошедшей в Орле сегодня утром, 27 марта.

Как сообщили в пресс-службе полиции, предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля Газель ехал по Московскому шоссе со стороны Рощинской в направлении улицы Бурова. В районе дома 153 по Московскому шоссе, выполняя манёвр разворота оне не уступил дорогу «Шевроле Ланос», двигавшемуся по встречной полосе.

В результате аварии на месте погиб водитель и два пассажира «Шевроле Ланос». На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД , следственно-оперативная группа УМВД.

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