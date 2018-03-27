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Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе
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Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе 

РИА 57 48 минут назад
Фото: РИА 57
УМВД по Орловской области проводит проверку по факту смертельной аварии, произошедшей в Орле сегодня утром, 27 марта.
Как сообщили в пресс-службе полиции, предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля Газель ехал по Московскому шоссе со стороны Рощинской в направлении улицы Бурова. В районе дома 153 по Московскому шоссе, выполняя манёвр разворота оне не уступил дорогу «Шевроле Ланос», двигавшемуся по встречной полосе.
В результате аварии на месте погиб водитель и два пассажира «Шевроле Ланос». На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа УМВД.
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