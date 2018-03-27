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В Шадринске на пешеходном переходе NISSAN Sunny сбил мужчину
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В Шадринске на пешеходном переходе NISSAN Sunny сбил мужчину 

Уральский меридиан 55 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Шадринске на пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода-мужчину.
Накануне, около 21.20 часов в районе дома № 45 по улице Свердлова Шардринска, 18-летний житель города, управляя автомобилем NISSAN Sunny, допустил наезд на пешехода — 33-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Как уточняет пресс-служба УМВД России по Курганской области, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 1806 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 12 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1480 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.
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