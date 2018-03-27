В Шадринске на пешеходном переходе NISSAN Sunny сбил мужчину

Шадринске на пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода-мужчину.

Накануне, около 21.20 часов в районе дома № 45 по улице Свердлова Шардринска, 18-летний житель города, управляя автомобилем NISSAN Sunny, допустил наезд на пешехода — 33-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.