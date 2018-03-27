На Ставрополье водитель при обгоне спровоцировал тройную аварию

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кировском районе. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.

Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-21140», двигаясь по трассе « Новопавловск — Курская — Моздок » спровоцировал тройную аварию, нарушив правила при обгоне. 39-летний житель Новопавловска выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с «Ладой Грантой», а потом с «Ладой Приорой».

Виновника ДТП доставили в больницу с травмами головы. Злостным нарушителем ПДД он не является.

В ДТП также пострадал водитель «Гранты», получив ушибы головы.