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На Ставрополье водитель при обгоне спровоцировал тройную аварию
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На Ставрополье водитель при обгоне спровоцировал тройную аварию 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кировском районе. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-21140», двигаясь по трассе «Новопавловск — Курская — Моздок» спровоцировал тройную аварию, нарушив правила при обгоне. 39-летний житель Новопавловска выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с «Ладой Грантой», а потом с «Ладой Приорой».
Виновника ДТП доставили в больницу с травмами головы. Злостным нарушителем ПДД он не является.
В ДТП также пострадал водитель «Гранты», получив ушибы головы.
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