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Из-за неопытного водителя в аварии на Ставрополье погибла женщина
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Из-за неопытного водителя в аварии на Ставрополье погибла женщина 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП, в котором один человек погиб и один ранен произошло в Петровском районе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.
Утром 27 марта на 518 километре трассы «Астрахань — Элиста — Ставрополь» неопытный водитель на автомобиле «Toyota» не предоставил преимущество машине «ВАЗ-21099» при выезде со второстепенной дороги.
Пассажирка отечественного автомобиля, 42-летняя жительница Ипатовского района погибла на месте. Пассажирка иномарки, 15-летняя девочка получила незначительные травмы. Оба водителя не пострадали.
Выяснилось, что 20-летний житель петровского района, находившийся за рулем «Toyota» имеет стаж вождения всего один год.
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