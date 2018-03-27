Из-за неопытного водителя в аварии на Ставрополье погибла женщина

ДТП, в котором один человек погиб и один ранен произошло в Петровском районе. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в УГИБДД по СК.

Элиста — Утром 27 марта на 518 километре трассы « Астрахань Ставрополь » неопытный водитель на автомобиле «Toyota» не предоставил преимущество машине «ВАЗ-21099» при выезде со второстепенной дороги.

Пассажирка отечественного автомобиля, 42-летняя жительница Ипатовского района погибла на месте. Пассажирка иномарки, 15-летняя девочка получила незначительные травмы. Оба водителя не пострадали.

Выяснилось, что 20-летний житель петровского района, находившийся за рулем «Toyota» имеет стаж вождения всего один год.