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Автобус из Новороссийска в Дербент опрокинулся в кювет
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Автобус из Новороссийска в Дербент опрокинулся в кювет 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Автобус из Новороссийска в Дербент опрокинулся в кюветАвтобус с пассажирами из Новороссийска, следовавший в Дербент, перевернулся недалеко от Минвод Ставропольского края.
По сообщениям регионального управления ГИБДД, авария произошла на Федеральной дороге «Кавказ», приблизительно к одиннадцати часам ночи.
В автобусе находилось 39 человек, включая двух водителей. Количество пострадавших составляет шесть человек.
Пострадавших перевезли в больницы, остальные решили продолжить маршрут в сторону Дербента уже на другом автобусе.
Фото: Pixabay.ru
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