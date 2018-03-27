Автобус из Новороссийска в Дербент опрокинулся в кювет 

Автобус из Новороссийска в Дербент опрокинулся в кюветАвтобус с пассажирами из Новороссийска, следовавший в Дербент, перевернулся недалеко от Минвод Ставропольского края.
По сообщениям регионального управления ГИБДД, авария произошла на Федеральной дороге «Кавказ», приблизительно к одиннадцати часам ночи.
В автобусе находилось 39 человек, включая двух водителей. Количество пострадавших составляет шесть человек.
Пострадавших перевезли в больницы, остальные решили продолжить маршрут в сторону Дербента уже на другом автобусе.
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