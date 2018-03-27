Автобус из Новороссийска в Дербент опрокинулся в кювет

По сообщениям регионального управления ГИБДД , авария произошла на Федеральной дороге «Кавказ», приблизительно к одиннадцати часам ночи.

В автобусе находилось 39 человек, включая двух водителей. Количество пострадавших составляет шесть человек.

Пострадавших перевезли в больницы, остальные решили продолжить маршрут в сторону Дербента уже на другом автобусе.

Фото: Pixabay.ru