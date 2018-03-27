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Утром пензенцы теряют время в пробке на улице Гагарина
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Утром пензенцы теряют время в пробке на улице Гагарина 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение. На въезде в город автомобилисты стоят в пробке на Транспортной улице. Также не удастся быстро проехать в районе пересечения улиц Измайлова и Антонова — средняя скорость движения на этом участке составляет 7-10 км/ч.
В центре города затор образовался на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода. Испытывают трудности автомобилисты на улице Пушкина в направлении центра — затор образовался на перекрестке с улицей Кулакова. Затруднено движение на пересечении улицы Лермонтова и Красной улицы. По возможности ищите пути объезда. Также затор образовался после моста им. ФУ БХУХО при выезде на улицу Кирова.
Большая пробка скопилась на пересечении улицы Свердлова с улицей Калинина. Затор на улице Свердлова растянулся на полкилометра. Стоят в пробке автомобилисты на улице Терновского при движении в сторону центра. Средняя скорость движения не превышает 7 км/ч. Также испытывают трудности водители на Петровской и Сухумской улицах. Серьезный затор образовался на улице Гагарина. Пробка образовалась в обе стороны движения в районе пересечения с улицей Леонова.
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