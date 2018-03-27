Асфальт тоже «тает». На новосибирских дорогах образовались огромные ямы

Гололёд и ямы Асфальт почему-то во многих местах дорог «тает» параллельно сходу снега, что ещё лежит на обочинах тротуаров. «В воскресенье поздним вечером пришлось тащиться в пробке из-за ДТП, что произошло на Димитровском мосту, — поделился Игорь Петриков . — Не понимаю, зачем нестись, ведь сейчас самое опасное время года — скользко да ещё ямы под лужами!»

В тот вечер на мосту в Новосибирске столкнулись Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Santa Fe. От сильного удара бампер Solaris отлетел на несколько метров, второй автомобиль сразу загорелся. Как сообщила служба ГИБДД, в аварии пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.

Как сообщил инспектор ГИБДД по городу Новосибирску Владислав Савченков, в последнюю неделю машины при столкновениях чаще получают более серьёзные повреждения. На участке отулицы Фрунзе до Писарева недавно произошлоподряд два ДТП с участием десятка автомобилей. Вместе с общественниками мы выехали на Ипподромскую магистраль и обнаружили, что здесь не всё гладко. «На месте, где произошли аварии, есть колея глубиной около 8 см, что выше нормативов, — говорит активист проекта „Дорожная инспекция ОНФ–Карта убитых дорог“ в Новосибирской области Михаил Мезенцев . –Это мы зафиксировали совместно с инспекторами дорнадзора».

Сотрудники ГИБДД теперь должны направить предписание об устранении опасной колеи собственникудороги — в муниципалитет Новосибирска. Понятно, что ремонтные работы начнутся лишь с наступлением тепла. Но здесь не были установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость. А это уже нарушение.

В минувшую субботу на перекрёстке ул. Советской и Вокзальной магистрали хлестал почти камчатский грязевой гейзер, который быстро размыл грунт и асфальт — образовался огромный провал. По сообщению коммунальных служб, прорвало магистральную трубу. Устраняли аварию несколько суток, работая даже ночью. Сквозной проезд по ул. Советской в сторону Вокзальной магистрали был под запретом.

Озеро вместо дороги

Бердск нынешней весной словно после бомбёжки. На днях на ул. Первомайской в яму провалился грузовик с продуктами. Чтобы выбраться из неё, водителю пришлось вызывать подмогу. Коммунальщики залатали провал, но буквально через несколько дней практически в том же месте опять образовалась глубокая дыра.

Жители говорят, что в прошлом году здесь шёл ремонт канализационного коллектора. По версии специалиста управления коммунального строительства города Бердска Юрия Бекетова, размывают асфальт паводковые воды. «Это естественный процесс, — объясняет он, –в ближайшее время дорога будет забетонирована».

Но почему сразу-то не провели качественно благоустройство? Для коммунальщиков и дорожников весна опять пришла неожиданно?