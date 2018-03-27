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На Ямале возросло количество ДТП с водителями-новичками
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На Ямале возросло количество ДТП с водителями-новичками 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В этом году на Ямале возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж вождения которых не превышает двух лет.
Так, накануне ДТП с участием девятнадцатилетнего водителя произошло в поселке Пурпе Пуровского района. Днем водитель ВАЗа, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, по которому в этот момент шел человек, резко затормозил, вывернул руль и врезался в опору линии электропередач. Травм водителю удалось избежать, а вот пассажиру нет. Тринадцатилетнюю пострадавшую доставили в больницу. При этом она была пристегнута ремнем безопасности.
Госавтоинспекция рекомендует начинающим водителям быть предельно бдительными на дорогах, избегая резких маневров. Отправляясь в поездку учитывать метеорологические условия и особенности транспортного средства.
За прошедшие сутки сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 21 ДТП, в которых травмированы 3 человека, в их числе 1 ребенок.
Всего с начала года на Ямале сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 1739 ДТП, в которых погибли 9 человек и 127 получили травмы, в их числе 18 детей.
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