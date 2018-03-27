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На 1-й Дaчной иномарки не поделили светофор
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На 1-й Дaчной иномарки не поделили светофор 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове на 1-й Дачной столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили очевидцы, травмы получил водитель одной из машин.
ДТП произошло в рaйоне 1-й Дaчной, на проcпекте 50 лет Октября. По предварительным сведениям, недалеко от автозаправки дорогу не поделили две иномарки. По предварительным данным, водитель автомобиля «Subaru» протаранил "Renault", который двигался на разрешающий сигнaл cветофора. Удар был мощным, и пострадал водитель второй иномарки. Одними из первых прибыли врачи и дорожные полицейские. Пострадавего мужчину врачи ЦМК отвезли в больницу города. Точную картину ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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