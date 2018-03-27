Ещё
Директрису управляющей компании в Екатеринбурге осудят за смерть девочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева

Директрису управляющей компании в Екатеринбурге осудят за смерть девочки 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге состоится суд над директрисой управляющей компании. Ее обвиняют в несоблюдении правил безопасности при проведении снегоуборочных работ, в результате которых погибла 10‐летняя девочка. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Трагедия произошла зимой 2016 году. Ребенок играл во дворе дома в то время, как трактор осуществлял уборку территории. Водитель транспортного средства, увлеченный работой, не заметил девочку и вывалил на нее сугроб снега. В результате она получила серьезную
черепно-мозговую
травму, в результате которой и скончалась спустя некоторое время.
Сотрудники прокуратуры считают, что трагедии можно было избежать, если бы на время уборки территория была огорожена.
Водитель
экскаватора-погрузчика
получил год лишения свободы, а главу управляющей компании, которая заказала уборку территории, обвиняют в халатности по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое может грозить женщине, — пять лет лишения свободы.
Прокуратура заступилась за детей приморской школы‐интерната, где детей обделяли одеждой и обувью. По результатам проверки директору заведения были внесены представления.
360tv.ru: последние новости
Жители Самарской области растащили «Роллтон» с места смертельного ДТП с фурой Пьяный мужчина уснул во время прогулки с ребенком в Приморском крае Новые правила ремонта дорог утвердят в России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии400
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово389
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней92
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной43
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение