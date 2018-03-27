Директрису управляющей компании в Екатеринбурге осудят за смерть девочки

Екатеринбурге состоится суд над директрисой управляющей компании. Ее обвиняют в несоблюдении правил безопасности при проведении снегоуборочных работ, в результате которых погибла 10‐летняя девочка. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Трагедия произошла зимой 2016 году. Ребенок играл во дворе дома в то время, как трактор осуществлял уборку территории. Водитель транспортного средства, увлеченный работой, не заметил девочку и вывалил на нее сугроб снега. В результате она получила серьезную

черепно-мозговую

травму, в результате которой и скончалась спустя некоторое время.

Сотрудники прокуратуры считают, что трагедии можно было избежать, если бы на время уборки территория была огорожена.

Водитель

экскаватора-погрузчика

получил год лишения свободы, а главу управляющей компании, которая заказала уборку территории, обвиняют в халатности по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое может грозить женщине, — пять лет лишения свободы.

Прокуратура заступилась за детей приморской школы‐интерната, где детей обделяли одеждой и обувью. По результатам проверки директору заведения были внесены представления.