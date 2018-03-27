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В Соликамске из-за аварии на сетях жители более 15 домов остались без тепла
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В Соликамске из-за аварии на сетях жители более 15 домов остались без тепла 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске из-за аварии на системах теплоснабжения без тепла и горячей воды остались жители почти двух десятков домов в микрорайоне Клестовка. Как рассказали в МКУ «Управление гражданской защиты г. Соликамска», авария произошла утром 27 марта на сетях местного МУП «Теплоэнерго».
В результате отопление и горячее водоснабжение отключили в следующих домах: по ул. Сильвинитовой, 16,18 и 22, ул. Преображенского7 и 9; пр. Ленина, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 и 35, на Красном бульваре 6,10 и 14. Также нет тепла и горячей воды в средней школе №9, детских садах №№3 и 12, и торговом комплексе «Зодиак».
Власти города просят жителей этих домов не поддаваться панике.
«Берегите тепло в ваших домах: заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия и дымоходы. Система отопления будет переведена на резервное питание. Пожалуйста, оповестите соседей», — обратилось к жителям «Управление гражданской защиты г. Соликамска».
Как сообщили в администрации города, ориентировочное время ликвидации аварии на сетях — 17.00.
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