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Пензенцы сообщают об искореженных иномарках на перекрестке в Терновке
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Пензенцы сообщают об искореженных иномарках на перекрестке в Терновке 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В минувший понедельник, 25 марта, в микрорайоне Терновка произошла серьезная дорожная авария. Первые снимки с места происшествия появились в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, неподалеку от поворота на Город Спутник дорогу не поделили «Renault Logan» и «Mazda».
«В Терновке на перекрестке произошла сильная авария, итоги пока не известны», — написал автор поста, проиллюстрировав пост фотографиями. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что на месте ДТП работают автоинспекторы и бригада «скорой помощи».
В комментариях один из свидетелей аварии поделился подробностями инцидента. Пензенец рассказал, что водитель автомобиля «Renault Logan» попытался проскочить на стрелку, однако завершить маневр ему не удалось: водитель «Mazda» «не дал ему это сделать». В результате мощнейшего удара оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Так, у «Renault Logan» смяты капот и передняя пассажирская дверь, выворочено переднее колесо.
Официальных комментариев по данному факту пока не поступало. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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