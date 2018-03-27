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Машины тонут на улицах Саратова
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Машины тонут на улицах Саратова 

Новости Саратова 29 минут назад
Фото: Новости Саратова
Начавшаяся весна преподносит саратовским автомобилистам сюрпризы, в том числе — неприятные.
Скопившийся на дорогах и обочинах снег, который не удосужились вывезти коммунальные службы Саратова, тает днем, превращая дороги в реки.
Ситуация осложняется плохим состоянием дорожного полотна, которое буквально «изъедено» колдобинами и рытвинами. В получившиеся ямы, заполненные водой, часто по незнанию попадают водители.
В качестве доказательства пользователи выложили в Интернет фотографию машины ВАЗ-2112, которая попалась в такую «ловушку» на улице Техническая недалеко от СПИД-центра. Автомобиль Lada почти наполовину ушел под воду. Многие в комментариях пошутили по поводу легкомысленности водителя, сравнив Саратов с Венецией, а «двенадцатую» с животным на водопое.
Фото: соцсети
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