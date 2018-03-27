Машины тонут на улицах Саратова 

Начавшаяся весна преподносит саратовским автомобилистам сюрпризы, в том числе — неприятные.
Скопившийся на дорогах и обочинах снег, который не удосужились вывезти коммунальные службы Саратова, тает днем, превращая дороги в реки.
Ситуация осложняется плохим состоянием дорожного полотна, которое буквально «изъедено» колдобинами и рытвинами. В получившиеся ямы, заполненные водой, часто по незнанию попадают водители.
В качестве доказательства пользователи выложили в Интернет фотографию машины ВАЗ-2112, которая попалась в такую «ловушку» на улице Техническая недалеко от СПИД-центра. Автомобиль Lada почти наполовину ушел под воду. Многие в комментариях пошутили по поводу легкомысленности водителя, сравнив Саратов с Венецией, а «двенадцатую» с животным на водопое.
Фото: соцсети