Ещё
Более 1 тыс. случаев парковки на тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы МАДИ с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1 тыс. случаев парковки на тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы МАДИ с начала года 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: Mos.ru
Более 1 тыс. случаев парковки на тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с начала 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель начальника МАДИ Андрей Сидоров.
«Более 1 тыс. случаев парковки на столичных тротуарах и пешеходных переходах выявили инспекторы МАДИ с начала года. Фотографируя автомобили через приложение «Помощник Москвы», они помогают ГИБДД навести порядок на улицах города», — сказал А. Сидоров.
Он отметил, что если во время круглосуточного патрулирования маршрутов сотрудники МАДИ выявляют случаи парковки на тротуаре или пешеходном переходе, то они фиксируют их через приложение «Помощник Москвы».
«Выезжая с тротуара, автомобилист не видит идущих позади людей. Часто это приводит к серьезным травмам, поэтому мы попросили инспекторов установить приложение на смартфоны. Теперь они фиксируют не только припаркованные под запрещающими знаками автомобили, но и нарушения ГИБДД», — добавил А. Сидоров.
Он подчеркнул, что мобильное приложение «Помощник Москвы» может установить на свой смартфон любой желающий. На сегодняшний день его скачали уже более 200 тыс. пользователей. С помощью приложения москвичи могут оперативно и самостоятельно влиять на дорожную ситуацию, и предотвращать дорожные происшествия из-за неправильно припаркованных автомобилей.
Агентство «Москва»: последние новости
«ЕР» обсудит с россиянами возможность увеличения скоростного режима на дорогах вне населенных пунктов Автобусы трех маршрутов и троллейбусы №54 могут следовать с увеличенными интервалами 24 марта Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России123
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ662
В ФРГ вступились за Россию39
Мэр предложил людям осмотреть морг и сгоревший ТЦ62
Путин прибыл в Кемерово220
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение