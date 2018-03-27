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На Чукотке работник ТЭЦ попал в реанимацию после удара током на работе
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На Чукотке работник ТЭЦ попал в реанимацию после удара током на работе 

Вести.Ru 42 минуты назад
На Чукотке следователи проводят проверку по факту удара током 43-летнего работника Анадырской ТЭЦ. О происшествии сообщили представители регионального СУ СК РФ.
По предварительной информации, работник Анадырской ТЭЦ получил поражение электрическим разрядом в 6 кВольт во время проведения плановых работ по обслуживанию главного распределительного устройства. С термическими ожогами тела он был доставлен в реанимационное отделение Чукотской окружной больницы. Пострадавшему оказывается необходимая помощь, передает РИА Новости.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.
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