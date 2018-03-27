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Опубликованы фото тройного ДТП в Кромском районе 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
ГИБДД по Орловской области обнародовала подробности ДТП, произошедшего накануне вечером, 26 марта.
На трассе М-2 «Крым» столкнулись фура и два легковых автомобиля. По информации пресс-службы Госавтоинспекции, около 21 час 50 минут водитель автомобиля «Сан Йонг» в районе 417 километра автодороги не выдержал безопасную дистанцию и протаранил «Фиат», который от удара отбросило на «Вольво». Легковой автомобиль перевернулся получил сильные механические повреждения.
В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Фиат» обращались в Кромскую ЦРБ. После осмотра медиками им было назначено амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.
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На трассе М-2 «Крым» столкнулись две легковушки и фура
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