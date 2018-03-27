Водитель Ford сломал руки и ноги двум девушкам 

Авария произошла вечером в понедельник, 26 марта, на улице Пирогова в районе дома №25/4. 29-летний водитель Ford ехал со стороны Университетского проспекта в сторону проспекта Лаврентьева и в какой-то момент врезался в Mazda, следовавшую во встречном направлении.
«В результате ДТП 24-летняя женщина-водитель Mazda CX-5 с переломом ноги и ее 26-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга и переломом руки доставлены в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции города. Также в ведомстве отметили, что водитель внедорожника отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
В тот же вечер в Новосибирске произошло еще одно ДТП с участием женщины-пассажирки. Нетрезвая девушка решила выйти из автомобиля, двигавшегося по Бугринскому мосту. В разные стороны полетели туфли, порвались штаны, однако девушка чудом не пострадала. Видео с инцидентом попало в Сеть.