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Водитель Ford сломал руки и ноги двум девушкам
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Водитель Ford сломал руки и ноги двум девушкам 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Авария произошла вечером в понедельник, 26 марта, на улице Пирогова в районе дома №25/4. 29-летний водитель Ford ехал со стороны Университетского проспекта в сторону проспекта Лаврентьева и в какой-то момент врезался в Mazda, следовавшую во встречном направлении.
«В результате ДТП 24-летняя женщина-водитель Mazda CX-5 с переломом ноги и ее 26-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга и переломом руки доставлены в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции города. Также в ведомстве отметили, что водитель внедорожника отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
В тот же вечер в Новосибирске произошло еще одно ДТП с участием женщины-пассажирки. Нетрезвая девушка решила выйти из автомобиля, двигавшегося по Бугринскому мосту. В разные стороны полетели туфли, порвались штаны, однако девушка чудом не пострадала. Видео с инцидентом попало в Сеть.
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