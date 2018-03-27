В Свердловской области сошли с рельсов 10 вагонов

Из-за происшествия задержались в пути электрички и поезда.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, 26 марта в 18:20 по московскому времени на путях, примыкающих к станции Билимбай, 20 груженых щебнем вагонов ударились о стоящие на станции порожние грузовые вагоны.

Санкт-Петербург, Чита — Москва, Никто в результате ЧП не пострадал, но был задержан ряд пригородных электричек и пассажирских поездов ( Екатеринбург Новокузнецк — Санкт-Петербург и Челябинск — Санкт-Петербург).

По факту происшествия начата доследственная проверка.

По данным уральского следственного управления на транспорте СК РФ, пять груженые щебнем вагонов опрокинулись. «Движение поездов по главному пути было приостановлено, а затем возобновлено по четному пути. В результате происшествия произошел обрыв контактного провода и повреждение около 10 метров железнодорожного полотна», — сообщает пресс-служба ведомства.