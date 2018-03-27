Две сибирячки травмировались в автоаварии в Академгородке

В Академгородке Новосибирска две девушки получили травмы во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

При этом, после произошедшей автоаварии водитель иномарки не согласился пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Неподалеку от дома №25/4 на улице Пирогова в Академгородке Новосибирска вчера вечером, 26 марта, произошла автоавария, в которой пострадали две девушки. Во время происшествия водитель за рулем автомобиля Форд врезался во встречную иномарку Мазду.

В результате пострадали представительницы прекрасного пола — девушка в возрасте 24 лет, которая управляла автомобилем Мазда, а также ее пассажирка. Женщина-водитель сломала ногу, а ее пассажирка получила черепно-мозговую травму, а также сломала руку. Пострадавших доставили в больницу.

После инцидента мужчина, который стал виновником происшествия, не согласился проходить медицинское освидетельствование на наличие у него алкоголя в крови.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.