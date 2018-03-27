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Две сибирячки травмировались в автоаварии в Академгородке
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Две сибирячки травмировались в автоаварии в Академгородке 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Академгородке Новосибирска две девушки получили травмы во время дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.
При этом, после произошедшей автоаварии водитель иномарки не согласился пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Неподалеку от дома №25/4 на улице Пирогова в Академгородке Новосибирска вчера вечером, 26 марта, произошла автоавария, в которой пострадали две девушки. Во время происшествия водитель за рулем автомобиля Форд врезался во встречную иномарку Мазду.
В результате пострадали представительницы прекрасного пола — девушка в возрасте 24 лет, которая управляла автомобилем Мазда, а также ее пассажирка. Женщина-водитель сломала ногу, а ее пассажирка получила черепно-мозговую травму, а также сломала руку. Пострадавших доставили в больницу.
После инцидента мужчина, который стал виновником происшествия, не согласился проходить медицинское освидетельствование на наличие у него алкоголя в крови.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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