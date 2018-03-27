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Нетрезвая девушка устроила «каскадерский трюк» на Бугринском мосту
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Нетрезвая девушка устроила «каскадерский трюк» на Бугринском мосту 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Нетрезвая пассажирка выпала из Лады Приоры, когда автомобиль двигался по Бугринскому мосту в Новосибирске.
Инцидент произошел поздним вечером 26 марта. «Каскадерский трюк» попал в объектив видеорегистратора ехавшего сзади автомобиля, видео появилось на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Лада ехала по Бугринскому мосту. В какой-то момент передняя дверь легковушки распахнулась и оттуда выпала пассажирка. Девушка кувырком прокатилась несколько метров по проезжей части и замерла. Очевидцы вызвали скорую, однако через пару минут пострадавшая сама встала, обулась и вернулась в салон автомобиля.
Выяснилось, что в Ладе находилась компания молодых девушек с Алтая. По словам очевидца, подруги были в нетрезвом состоянии.
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