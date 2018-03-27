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Три десятка вагонов с щебнем сошли с рельсов под Екатеринбургом
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Три десятка вагонов с щебнем сошли с рельсов под Екатеринбургом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, авария произошла вечером 26 марта на на путях необщего пользования ООО «Коноваловский рудник», которые примыкали к станции Билимбай. Сначала с рельсов сошли 20 груженых вагонами щебнем, которые ударились о соседний состав, с которого сошли еще 10 пустых вагонов.
В результате аварии никто не пострадал, угрозы для экологии также нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Кузино и Каменск-Уральский, организован оперативный штаб.
Из-за аварии нарушено расписание поездов из Екатеринбурга в Шалю. Также могут быть задержки поездов, едущих из Екатеринбурга в Санкт-Петербур, из Читы в Москву, из Новокузнецка в Санкт-Петербург и из Челябинска в Санкт-Петербург.
«Свердловская железная дорога делает все возможное для ввода поездов в график и приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства» — говорится в сообщении СвЖД.
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