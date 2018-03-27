Три десятка вагонов с щебнем сошли с рельсов под Екатеринбургом

По данным ведомства, авария произошла вечером 26 марта на на путях необщего пользования ООО «Коноваловский рудник», которые примыкали к станции Билимбай. Сначала с рельсов сошли 20 груженых вагонами щебнем, которые ударились о соседний состав, с которого сошли еще 10 пустых вагонов.

В результате аварии никто не пострадал, угрозы для экологии также нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Кузино Каменск-Уральский , организован оперативный штаб.

Из-за аварии нарушено расписание поездов из Екатеринбурга в Шалю. Также могут быть задержки поездов, едущих из Екатеринбурга в Санкт-Петербур, из Читы Москву , из Новокузнецка Санкт-Петербург и из Челябинска в Санкт-Петербург.

«Свердловская железная дорога делает все возможное для ввода поездов в график и приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства» — говорится в сообщении СвЖД.