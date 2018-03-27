Девушка порвала штаны, выпав на ходу из машины

Курьезный случай приключился на Бугринском мосту поздно вечером в понедельник, 26 марта, сообщает «АСТ-54». Как рассказал очевидец, в отечественном автомобиле, кроме водителя, находилась компания молодых девушек с Алтая . В какой-то момент одна из них открыла переднюю дверь и на ходу выпала из машины на проезжую часть. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.

Скорость Lada в этот момент была около 60-70 километров в час. «Мы вызвали скорую, но через минут пять она встала с помощью водителя, обулась и поехала дальше с подругой. Только лишь штаны порвала. Чудом не пострадала!» — отметил очевидец. Он также добавил, что девушки были пьяны.

«Трезвая покалечилась бы», — не смог не высказать традиционное мнение один из подписчиков паблика. На это ему возразили: «Была бы трезвая — возможно, не выпала бы вовсе. А так она на голову уже покалеченная».