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Девушка порвала штаны, выпав на ходу из машины
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Девушка порвала штаны, выпав на ходу из машины 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Курьезный случай приключился на Бугринском мосту поздно вечером в понедельник, 26 марта, сообщает «АСТ-54». Как рассказал очевидец, в отечественном автомобиле, кроме водителя, находилась компания молодых девушек с Алтая. В какой-то момент одна из них открыла переднюю дверь и на ходу выпала из машины на проезжую часть. Этот момент попал в объектив видеорегистратора.
Скорость Lada в этот момент была около 60-70 километров в час. «Мы вызвали скорую, но через минут пять она встала с помощью водителя, обулась и поехала дальше с подругой. Только лишь штаны порвала. Чудом не пострадала!» — отметил очевидец. Он также добавил, что девушки были пьяны.
«Трезвая покалечилась бы», — не смог не высказать традиционное мнение один из подписчиков паблика. На это ему возразили: «Была бы трезвая — возможно, не выпала бы вовсе. А так она на голову уже покалеченная».
Чудесные спасения порой оставляют без аргументов даже самых заядлых скептиков. Ровно год назад в Новосибирске 20-летний молодой человек выпал из окна 9-го этажа и остался жив. Удар смягчил капот стоящего внизу автомобиля. Отряхнувшись, парень вернулся домой, однако вскоре почувствовал себя плохо. Медики определили, что у него черепно-мозговая травма.
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