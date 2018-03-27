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«Форд» въехал во встречную «Мазду» в Академгородке: две женщины получили переломы
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«Форд» въехал во встречную «Мазду» в Академгородке: две женщины получили переломы 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 26 марта в Новосибирске на улице Пирогова в Академгородке «Форд» въехал во встречную «Мазду» — водитель и пассажирка второй машины попали в больницу.
Авария произошла в 20:26.
«29-летний водитель автомобиля Ford Explorer, двигавшийся со стороны проспекта Университетский в сторону проспекта Лаврентьева столкнулся с автомобилем Mazda CX-5, который двигался во встречном направлении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель «Форда» отказался проходить медосвидетельствование.
За рулём Мазды была 24-летняя девушка — она сломала ногу, у её 26-летней пассажирки сотрясение головного мозга и перелом руки.
На прошлой неделе, 21 марта, авария со встречными автомобилями произошла на Толмачёвской — недалеко от остановки «Тарная база» — столкнулись две «Тойоты Короллы».
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