Ещё
Пьяный житель Владивостока уснул во время прогулки с двухлетним сыном своей сожительницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный житель Владивостока уснул во время прогулки с двухлетним сыном своей сожительницы 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции Перворечеснкого района Владивостока поступило сообщение врача скорой медицинской помощи о том, что на улице Шошина лежит мужчина в алкогольном опьянении, а рядом находится маленький ребенок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции было установлено, что 30-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гулял с двухлетним сыном своей сожительницы.
Primpress: последние новости
Пробок во Владивостоке становится меньше Военный на Mercedes на скорости 160 км/ч удирал от ДПС в Приморье ДТП с пьяной девушкой на Prius вызвало негодование жителей Владивостока
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ568
«Это явная провокация со стороны Украины»24
Захарова жестко ответила Западу на «агрессию»105
Госдеп США отреагировал на трагедию в России22
Новая Зеландия приняла решение по дипломатам РФ10
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение