Пьяный житель Владивостока уснул во время прогулки с двухлетним сыном своей сожительницы

В дежурную часть отдела полиции Перворечеснкого района Владивостока поступило сообщение врача скорой медицинской помощи о том, что на улице Шошина лежит мужчина в алкогольном опьянении, а рядом находится маленький ребенок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции было установлено, что 30-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гулял с двухлетним сыном своей сожительницы.