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Улица Пушкина в центре Волгограда спустя неделю вновь стала двусторонней
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Улица Пушкина в центре Волгограда спустя неделю вновь стала двусторонней 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На улицу Пушкина, неделю назад ставшей односторонней, вновь заселили два потока машин. По версии водиетелей, изменения связаны с раскопками на улице Советской.
— Сегодня заметили, что на Пушкина можно проехать в обе стороны, — рассказали автомобилисты. — Водители, которые только — только начали привыкать к изменению дорожной схемы, окончательно запутались: где можно ехать в две стороны, а где можно упереться в «кирпич» и попасться на глаза полицейским.
V1.ru запросил комментарий в пресс — службе администрации Волгограда.
С 20 марта три улицы в центре города со второй попытки стали односторонними — новая схема заработала на Володарского, Пушкина и Ленина. По мнению администрации Волгограда, такие изменения облегчат жизнь и самим автомобилистам, и водителям коммунальной техники.
Внимательно рассмотрев новые дорожные знаки, которые целую неделю мешали установить сильные морозы, волгоградцы нашли несколько дорожных подвохов. Подъезжая к перекрестку перекопанной Советской и улицы Ленина, водители видят лишь упакованный в черный полиэтилен знак. Автомобилисты, которые еще не привыкли к новой дорожной схеме, поворачивают направо и лишь потом видят новенький дорожный «кирпич».
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