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Никогда не знаешь, откуда выскочит дьявол на Lada
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Никогда не знаешь, откуда выскочит дьявол на Lada 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На записи, снятой видеорегистратором из салона пострадавшей Kia, видно, как ничего не подозревающий водитель иномарки едет по одной из центральных улиц города, когда внезапно вдалеке показывается несущаяся на большой скорости «Лада». Судя по ее траектории, машина полностью неуправляема: авто несется через сплошную на встречную полосу и с огромной силой врезается в лоб Kia, в которой, очевидно, сидит пара: мужчина и женщина.
Сообщается, что в больнице оказались четверо пострадавших, тяжесть их состояния не уточняется. Вероятно, пострадали пассажиры сильно — лобовое столкновение на такой скорости не может обойтись без тяжелых последствий.
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