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В Центральном округе Москвы проводят операцию «Подросток— дорога»
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В Центральном округе Москвы проводят операцию «Подросток— дорога» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Инспекторы ДПС будут рассказывать пешеходам о правилах дорожного движения, а также дарить светоотражающие устройства, чтобы дети носили их по вечерам.
27 марта в Центральном административном округе сотрудники дорожно-патрульной службы проведут акцию «Подросток — дорога».
— Данное мероприятие является профилактическим, — отметила сотрудник отдела пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО Татьяна Зюбина. — Полицейские будут останавливать на улице несовершеннолетних, которые неправильно переходят улицу, и объяснять, что переходить можно только в положенных местах.
Инспекторы ДПС будут рассказывать пешеходам о правилах дорожного движения, а также дарить светоотражающие устройства, чтобы дети носили их по вечерам. Светоотражатели нужны для того, чтобы водители всегда могли увидеть пешехода и вовремя сбросить скорость.
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