В Центральном округе Москвы проводят операцию «Подросток— дорога»

Инспекторы ДПС будут рассказывать пешеходам о правилах дорожного движения, а также дарить светоотражающие устройства, чтобы дети носили их по вечерам.

27 марта в Центральном административном округе сотрудники дорожно-патрульной службы проведут акцию «Подросток — дорога».

— Данное мероприятие является профилактическим, — отметила сотрудник отдела пропаганды ГИБДД УВД по ЦАО Татьяна Зюбина. — Полицейские будут останавливать на улице несовершеннолетних, которые неправильно переходят улицу, и объяснять, что переходить можно только в положенных местах.

Инспекторы ДПС будут рассказывать пешеходам о правилах дорожного движения, а также дарить светоотражающие устройства, чтобы дети носили их по вечерам. Светоотражатели нужны для того, чтобы водители всегда могли увидеть пешехода и вовремя сбросить скорость.