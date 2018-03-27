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В Ярославле судебные приставы забирают машины должников с парковок ТЦ
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В Ярославле судебные приставы забирают машины должников с парковок ТЦ
АиФ
1 час назад
Фото:
АиФ
Комментарии
В конце минувшей недели правоохранители эвакуировали три автомобиля — две иномарки Ford и Ниву — возле ТЦ «Вернисаж». Их владельцы имеют долги от 260 тысяч рублей. Всего в ходе рейда приставы проверили 35 машин.
В городе проходит акция «Должник».
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