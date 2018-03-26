Две машины столкнулись с прыгающим навстречу колесом на Октябрьском мосту 

Вечером 26 марта, около 22:00, на Октябрьском мосту в Новосибирске автомобили Lada Priora и Toyota Corolla столкнулись с прыгающим по дороге колесом.
Оба автомобиля ехали со стороны улицы Горской в направлении улицы Восход. Навстречу им со стороны Восхода двигался автомобиль ВАЗ-2104, у которого на ходу отвалилось колесо.
«Водитель «четвёрки» утверждает, что колесо перелетело через ограждение и уже лежало на дороге. Водитель Lada Priora начал тормозить, но влетел в колесо, которое отскочило на средний ряд, где ехала Toyota. Водитель «Приоры» утверждает, что колесо катилось, а не лежало. Водитель «Жигулей» вину не признаёт», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
В результате аварии пострадавших нет, но Lada Priora и Toyota Corolla получили повреждения. Виновного в ДТП определят инспекторы ГИБДД.
Аварийные комиссары отметили, что из-за аварии на мосту на некоторое время образовалась пробка со стороны Восхода. Сейчас движение уже восстановлено.
К сожалению, не обошлось без жертв ДТП, которое случилось утром 26 марта на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар: столкнулись КАМАЗ и KIA Rio. В аварии погибла женщина.