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На одной из улиц Рязани запретят парковку
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На одной из улиц Рязани запретят парковку 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
На улице Родниковой в районе пересечения со Славянским проспектом с 25 апреля планируется запретить остановку и стоянку транспортных средств, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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