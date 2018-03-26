Жесткая посадка. В Дзержинске такси прилетело на тротуар

— Как будто с неба упал, — пошутил кто-то из поздних прохожих и отчасти был прав.

Вначале на улице раздался звук глухого удара, поднялось облако из снежной пыли. А когда оно осело, свидетели увидели таксомотор, который приземлился прямо на пешеходную дорожку. Об этом сообщает Дзержинск ТВ.

Посадка оказалась достаточно жесткой — на больничной койке оказалась 69-летняя пассажирка такси.

По заверению водителя, он ушел от другого ДТП — наезда на пешеходку.

— Девушка перебегала дорогу, — объясняет таксист. — Я вырулил, чтобы не сбить ее. Попал на ледяную кочку. Пассажирка была пристегнута, но она стукнулась. Ее увезли на скорой. А девица эта убежала.

Девушку-пешехода, которая якобы неожиданно появилась перед машиной, найти не удалось. И попавшая в больницу пассажирка такси в момент аварии на дороге никого не видела. Дознаватели ГАИ продолжают расследование этого полета наяву.

Ранее мы рассказывали, как в Кстове иномарка перелетела через два забора и приземлилась на крышу.