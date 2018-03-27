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СК выясняет причину схода с рельсов вагонов с щебнем в Свердловской области
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СК выясняет причину схода с рельсов вагонов с щебнем в Свердловской области 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
«Несколько вагонов с щебнем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Билимбай в Свердловской области. Пострадавших нет, повреждено около 100 метров ж/д полотна. Следователи выясняют обстоятельства ЧП», — отметили в СК.
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