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Семь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов со щебнем на Урале
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Семь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов со щебнем на Урале 

ТАСС 3 часа назад
Фото: e1.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Семь пассажирских поездов задерживается в Свердловской области из-за схода 10 вагонов со щебнем. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
"В результате происшествия были задержаны пригородные поезда №7240 сообщением Шаля — Екатеринбург-Пассажирский и №7239 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля, пассажиров которых уже доставили автобусами в место назначения, и №7237 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля. Также до 1 часа возможны задержки пассажирских поездов №71 Екатеринбург — Санкт-Петербург, №69 Чита — Москва, №13 Новокузнецк — Санкт-Петербург и №191 Челябинск— Санкт-Петербург", — сказали там.
По данным пресс-службы, на путях необщего пользования ООО «Коноваловский рудник», примыкающих к станции Билимбай Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги, произошел самопроизвольный уход 20 груженых щебнем вагонов. «В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами, с последующим сходом 10 вагонов. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Кузино и Каменск-Уральский», — пояснили в СвЖД.
Ранее ТАСС сообщал, что восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области.
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