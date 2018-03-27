Семь пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов со щебнем на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 27 марта. / ТАСС /. Семь пассажирских поездов задерживается в Свердловской области из-за схода 10 вагонов со щебнем. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

"В результате происшествия были задержаны пригородные поезда №7240 сообщением Шаля — Екатеринбург-Пассажирский и №7239 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля, пассажиров которых уже доставили автобусами в место назначения, и №7237 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Шаля. Также до 1 часа возможны задержки пассажирских поездов №71 Екатеринбург — Санкт-Петербург , №69 Чита Москва , №13 Новокузнецк — Санкт-Петербург и №191 Челябинск— Санкт-Петербург", — сказали там.

По данным пресс-службы, на путях необщего пользования ООО «Коноваловский рудник», примыкающих к станции Билимбай Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги, произошел самопроизвольный уход 20 груженых щебнем вагонов. «В результате произошло соударение со стоящими на станции порожними грузовыми вагонами, с последующим сходом 10 вагонов. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Кузино Каменск-Уральский », — пояснили в СвЖД.

Ранее ТАСС сообщал, что восемь вагонов с щебнем сошли с рельсов, четыре из них опрокинулись на железнодорожной станции Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области.