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Слишком много ДТП: Таганрогу выделят из бюджета области дополнительные средства на ремонт дорог
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Слишком много ДТП: Таганрогу выделят из бюджета области дополнительные средства на ремонт дорог 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Грустная статистика с детской аварийностью в Таганроге привела к тому, что глава региона Василий Голубев распорядился выделить администрации приморского города дополнительные средства на ремонт муниципальных дорог. Об этом стало известно сегодня на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По данным ГИБДД, в 2017 году количество аварий на дорогах региона сократилось на 7%. Однако Таганрог попал в число муниципалитетов, где ДТП стало только больше. Здесь число аварий с участием детей за 2017 год выросло на 45%.
— Решение о выделении дополнительных средств принято. Отрабатывайте, прежде всего, по тем участкам, которые являются местами концентрации ДТП. Таких мест сегодня в Таганроге семь. Им надо уделить особое внимание, — уточнил поручение главе Таганрога Голубев.
На проект «Безопасные и качественные дороги» выделено 1,6 миллиарда рублей: 800 миллионов из федерального и столько же — из регионального бюджета. Дороги отремонтируют в Аксайском, Багаевском, Семикаракорском, Азовском, Октябрьском, Мартыновском и других районах — всего в 11 муниципалитетах. Работы планируют начать 23 апреля, закончить — до 31 июля 2018 года. Срок гарантии — четыре года.
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