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Две тысячи человек зарегистрировали автомобили во флагманском офисе «Мои документы»
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Две тысячи человек зарегистрировали автомобили во флагманском офисе «Мои документы» 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники флагманского офиса «Мои документы» зарегистрировали двухтысячного заявителя, который поставил на учет свое транспортное средство. Информацию об этом опубликовали 22 марта на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
Отметим, что первая регистрация автомобиля в Центре состоялась в январе 2018 года. Каждый день сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации обрабатывают до 120 заявлений.
Чтобы поставить машину на учет, необходимо предварительно записаться через сайт государственных услуг или портал мэра и Правительства Москвы.
После успешного прохождения регистрации автовладельцу нужно приехать на специальную стоянку на Тестовской улице. Здесь сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения проведут осмотр машины. Отметим, что Центр «Мои документы» оказывает порядка 170 услуг, которые доступны горожанам.
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