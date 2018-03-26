Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно его данным движение затруднено на внешней стороне на юго-востоке МКАД — в районе парка «Кузьминки», а также на внешней и внутренней сторонах — в районах Теплый Стан и Тропарево-Никулино. Затруднено движение также на внутренней стороне в западной и северо-западной частях МКАД — от пересечения с Рублевским шоссе до пересечения с Волоколамским шоссе и на внутренней стороне в районе Северное Тушино, на внешней стороне — между районами Ховрино и Лианозово.

Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском шоссе от МКАД в сторону области.

На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере — от Белорусского до Рижского вокзалов, а также на западе, юго-западе, юге и юго-востоке.