Ещё
Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным движение затруднено на внешней стороне на юго-востоке МКАД — в районе парка «Кузьминки», а также на внешней и внутренней сторонах — в районах Теплый Стан и Тропарево-Никулино. Затруднено движение также на внутренней стороне в западной и северо-западной частях МКАД — от пересечения с Рублевским шоссе до пересечения с Волоколамским шоссе и на внутренней стороне в районе Северное Тушино, на внешней стороне — между районами Ховрино и Лианозово.
Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском шоссе от МКАД в сторону области.
На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере — от Белорусского до Рижского вокзалов, а также на западе, юго-западе, юге и юго-востоке.
В центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, на Пречистенской, Москворецкой, Болотной, Садовнической и Котельнической набережных, на ул. Большая Якиманка, Неглинная, Мясницкая, Большая Лубянка, на Гоголевском и Никитском бульварах, на Новой и Славянской площадях, в Большом Златоустьинском пер. и Лубянском проезде.
Агентство «Москва»: последние новости
«ЕР» обсудит с россиянами возможность увеличения скоростного режима на дорогах вне населенных пунктов Более 100 новых легковых автомобилей сегмента Luxury продано в Московском регионе в январе-феврале Более 1,5 тыс. автомобилей с задолженностями оказались на спецстоянках АМПП с начала года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»143
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы323
В МИД РФ отреагировали на решение Запада385
В Грозном горит многоэтажный дом44
Мировые державы объявили доллару бойкот70
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение