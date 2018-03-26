За невнимательными водителями проследит искусственный интеллект

Американская корпорация Affectiva анонсировала систему, которая искоренит невнимательность водителей. Технология Automative A создана на основе компьютерного зрения, рассказывается на сайте компании.

Искусственный интеллект

Выгодный бизнес или угроза человечеству?

Автоматизированная система мониторит повороты головы, траекторию взгляда, а также распознает эмоции человека, находящегося за рулем.

В основу Affectiva заложила алгоритм распознавания, который был натренирован на шести миллионах фотографий. Искусственный разум следит за частотой морганий, что позволяет избежать ДТП из-за уснувшего водителя.

Кроме того, компьютерное зрение оценивает внимательность управляющего автомобилем по разным параметрам от 0 до 100 баллов. Как только показатель перешагнет критическую отметку, будет подан звуковой сигнал.

Сейчас разработчики Automative AI изучают вопрос об интеграции системы в транспортные средства.

Ранее российские специалисты изобрели кепку, которая избавит автомобилистов от сонливости. Головной убор с помощью вмонтированных датчиков заблаговременно оповестит водителя о накопившейся усталости. Система сначала собирает данные об активности мозга на основе электроэнцефалограммы, затем анализирует результаты и, если необходимо, будит человека.

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